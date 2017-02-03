Cuntacı Tuğgeneral Mehmet Yalınalp hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Almanya'daki NATO üssünde görevli olan vatan haini, Avrupa'ya sığınmak için her türlü oyunu yaptı. Son olarak da ABD'ye sığındı! CNN International, önceki gün FETÖ'cü hain Tuğgeneral Mehmet Yalınalp'ı ekrana çıkarttı. Yalınalp, CNN'e "TSK çok zor durumda, uçak uçurmakta bile zorlanıyor" şeklinde alçakça sözler söyledi. CNN'ın bu tavrı, Türkler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hem Türkiye'de yaşayan hem de ABD'de ikamet eden binlerce Türk, CNN'in merkezini e-mail bombardımanına tuttu. Kanalın santralini kilitleyen Türkler, "Yalan ve iftira konusunda bu yılkiOscar da sizin olmalı", "Amanpour'unFETÖ ablası olduğuna şaşırmadık.Ancak bizi yıkamayacaksınız. Buarada Trump size az bile yapıyor","Cuntacı CNN" şeklinde tepki gösterdi.
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