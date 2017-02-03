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Cuntacı

Cuntacı CNN
Cuntacı Tuğgeneral Mehmet Yalınalp hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Almanya'daki NATO üssünde görevli olan vatan haini, Avrupa'ya sığınmak için her türlü oyunu yaptı. Son olarak da ABD'ye sığındı! International, önceki gün FETÖ'cü hain Tuğgeneral Mehmet Yalınalp'ı ekrana çıkarttı. Yalınalp, CNN'e "TSK çok zor durumda, uçak uçurmakta bile zorlanıyor" şeklinde alçakça sözler söyledi. CNN'ın bu tavrı, Türkler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hem Türkiye'de yaşayan hem de ABD'de ikamet eden binlerce Türk, CNN'in merkezini e-mail bombardımanına tuttu. Kanalın santralini kilitleyen Türkler, "Yalan ve iftira konusunda bu yılki Oscar da sizin olmalı", "Amanpour'un FETÖ ablası olduğuna şaşırmadık. Ancak bizi yıkamayacaksınız. Bu arada Trump size az bile yapıyor", "Cuntacı CNN" şeklinde tepki gösterdi.

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