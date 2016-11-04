Bu gol unutulmaz

Dün gece Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet kadar attığı goller de uzun süre unutulmayacak. Özellikle 2. dakikada Sow'un röveşata ile ağlara gönderdiği şut belki de sezonun en güzel gollerinden birisi oldu. Maçtan sonra attığı golü anlatan Senegalli yıldız, "Attığım golden ve aldığımız galibiyettten dolayı Allah'a şükürler olsun. Gol bence Allah vergisi bir şeydi. Böyle goller atmayı seviyorum. Bazen giriyor, bazen girmiyor. Tarihi bir maç oldu, tarihi bir galibiyet oldu" dedi. Öte yandan Sow, Fenerbahçe formasıyla son Avrupa golünü 8 Kasım 2012'de Limassol'a yi röveşata ile atmıştı. Jeremain Lens de skoru 2-0 yapan golde frikikten müthiş bir vuruşa imzasını attı.
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