Sow'dan Manchester'a muhteşem gol

03 Kasım 2016, Perşembe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Manchester United karşısında 2. dakikada Moussa Sow'un akıllara durgunluk veren röveşata golüyle öne geçti.
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