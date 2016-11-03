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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Manchester United karşısında 2. dakikada Moussa Sow'un akıllara durgunluk veren röveşata golüyle öne geçti.
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