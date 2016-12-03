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  1. Darbenin delili üsteki 3 imam!

lar elde kaldı

ihaneti hainleri açığa çıkardı. '' şifresiyle pazarlanan 'daki rafineri inşaatı askıya alındı. 'ye operasyon başlayınca da 'ın canı yandı.

Ananaslar elde kaldı

♦ Teröristbaşı 'daki dev rafineri ihalesine "Ananas" şifresi verdi. İstanbul sermayesine peşkeş çekmek istedi. Ancak 15 Temmuz sine yeltenince kendini bitirdi.

♦ Devlete sızan hainler bir bir temizlendi. nün iş dünyasındaki yardakçıları da panikledi. Afrika'dan ne milyar dolarlık rafineri ihalesi ne de lezzetli ananaslar geldi!

İşte ananas şifreli o rafineri!

♦ Ballı paylaşım bitince büyük patronlar isyan etti. TÜSİAD, sesini yükseltti. "Aman Avrupa ile iyi geçinelim, idamı düşünmeyelim... FETÖ ile PKK'ya da fazla vurmayın" dedi.

♦ TAKVİM de 'ın neden kızdığını merak etti. O ların kaynağına gitti. Türkiye'den darbe yiyen 'nün, rafineri inşaatı ihalesini veremediğini öğrendi. Bu da patronları delirtti.


* Mevlüt Yüksel, Uganda'da FETÖ'nün izini takip etti. Bazı patronların çok beğendiği ananasları da yerinde görüntüledi.

♦ 3.5 milyar varil rezerve sahip Uganda'da yeni petrol sahaları keşfedildi. Dünya devleri kıran kırana savaşa girince de projeler ertelendi. aHer'de yayınlanan Yaz-Boz programı da işte bu karanlık oyunlara dikkat çekti.

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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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