Ananaslar elde kaldı

♦ Teröristbaşı Uganda'daki dev rafineri ihalesine "Ananas" şifresi verdi. İstanbul sermayesine peşkeş çekmek istedi. Ancak 15 Temmuz darbesine yeltenince kendini bitirdi.
♦ Devlete sızan hainler bir bir temizlendi. Terör örgütünün iş dünyasındaki yardakçıları da panikledi. Afrika'dan ne milyar dolarlık rafineri ihalesi ne de lezzetli ananaslar geldi!
♦ Ballı paylaşım bitince büyük patronlar isyan etti. TÜSİAD, sesini yükseltti. "Aman Avrupa ile iyi geçinelim, idamı düşünmeyelim... FETÖ ile PKK'ya da fazla vurmayın" dedi.
♦ TAKVİM de TÜSİAD'ın neden kızdığını merak etti. O ananasların kaynağına gitti. Türkiye'den darbe yiyen FETÖ'nün, rafineri inşaatı ihalesini veremediğini öğrendi. Bu da patronları delirtti.
* Mevlüt Yüksel, Uganda'da FETÖ'nün izini takip etti. Bazı patronların çok beğendiği ananasları da yerinde görüntüledi.
♦ 3.5 milyar varil rezerve sahip Uganda'da yeni petrol sahaları keşfedildi. Dünya devleri kıran kırana savaşa girince de projeler ertelendi. aHaber'de yayınlanan Yaz-Boz programı da işte bu karanlık oyunlara dikkat çekti.
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