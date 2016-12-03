Ananaslar elde kaldı

♦ Teröristbaşı Uganda'daki dev rafineri ihalesine "Ananas" şifresi verdi. İstanbul sermayesine peşkeş çekmek istedi. Ancak 15 Temmuz darbesine yeltenince kendini bitirdi.



♦ Devlete sızan hainler bir bir temizlendi. Terör örgütünün iş dünyasındaki yardakçıları da panikledi. Afrika'dan ne milyar dolarlık rafineri ihalesi ne de lezzetli ananaslar geldi!

♦ Ballı paylaşım bitince büyük patronlar isyan etti., sesini yükseltti. "Aman Avrupa ile iyi geçinelim, idamı düşünmeyelim..." dedi.♦ TAKVİM de TÜSİAD 'ın neden kızdığını merak etti. O ananas ların kaynağına gitti. Türkiye'den darbe yiyen FETÖ 'nün, rafineri inşaatı ihalesini veremediğini öğrendi. Bu da patronları delirtti.* Mevlüt Yüksel, Uganda'da FETÖ'nün izini takip etti. Bazı patronların çok beğendiği ananasları da yerinde görüntüledi.♦ 3.5 milyar varil rezerve sahip Uganda'da yeni petrol sahaları keşfedildi. Dünya devleri kıran kırana savaşa girince de projeler ertelendi. aH ab er'de yayınlanan Yaz-Boz programı da işte bu karanlık oyunlara dikkat çekti.