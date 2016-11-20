FETÖ’nün en önemli merkezlerine tek tek el konuldu. Ancak geçmişte örgütün temellerinin atıldığı yerlere bir tek Yaz-Boz ulaştı. İstanbul’da Çamlıca bölgesini karargah olarak kullanan FETÖ’nün en önemli adamlarının evlerini Nurettin Veren gösterdi, Yaz-Boz görüntüledi.
Türkiye'nin gündemini belirleyen aHaber'in ezberleri bozan Yaz-Boz programı FETÖ'nün temellerinin atıldığı merkezlere, tam manasıyla inlerine girdi. Yıllarca Pensilvanyalı sahtekar Fetullah Gülen'in en yakınındaki isim olan Nurettin Veren, İstanbul - Çamlıca'daki FETÖ noktalarını tek tek gösterirken örgütün en önemli isimlerinin ve karargahlarının nereler olduğunu gösterdi. Altunizade'deki eski FEM Dershanesi'nin bölgedeki örgüt merkezi olduğu ve Gülen'in İstanbul'daki yıllarında burada ikamet ettiği bilinirken; Nurettin Veren örgütün daha önce hiç bilinmeyen merkezini Yaz-Boz'da gösterdi. Çamlıca Camii'nin yanındaki Akademi olarak bilinen bina FETÖ'nün en önemli toplantılarının yapıldığı yerdi. Buradaki gizli toplantılarda Türkiye ve dünyadaki imamların performansları değerlendiriliyor ve imamların tayin-görevden alma-görev değişikliği gibi kararlar veriliyordu. 4 katlı ve Boğaz manzaralı karargahın kubbeli olan en üst katı en yüksek derecedeki gizlilikteki toplantılar için kullanılıyordu.
YILLARCA SAKLANAN KÖŞK
Örgütün bir diğer önemli merkezi ise Ali Katırcıoğlu'nun eviydi. Yine Çamlıca'da bulunan Boğaz manzaralı köşk, örgütün yıllarca saklanması için kullanıldı. Gülen'in İstanbul'a geldiği yıllarda en gizli toplantılar bu evde yapıldı ve FETÖ'nün gizli olarak büyümesi burada sağlandı. Çamlıca'daki FETÖ merkezleri bu karargahlarla sınırlı kalmadı. Örgütün ABD'De bulunan en önemli iki ismi de yıllar boyunca aynı bölgede ikamet etti. Gülen'in en yakın isimlerinden olan NaciTosun ve Mustafa Özcan'ın evleri aynı sokakta ve karşı karşıya bulunuyordu. İki evin bölgedeki diğer FETÖ karargahlarına yakınlığı da dikkat çekti.
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