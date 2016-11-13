Fatih Portakal aldığı ödülü FETÖ'cü o isme ithaf etti!

Doğan Medya tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri büyük bir rezalete sahne oldu. FOX Ana Haber Spikeri Fatih Portakal 'En İyi Erkek Haber Spikeri' ödülüne layık görülürken yaptığı skandal konuşmayla da adeta gündeme oturdu. Terör yanlısı medyanın önemli isimlerinden birisi olan Portakal konuşmasında FETÖ ve PKK yandaşlarının propagandasını yaptı...
Doğan Medya, yaptığı yanlı yayınlar ve gaflarla ün salan Fatih Portakal'a ödül töreninde terör örgütü propagandası yaptırdı. Basın dünyası "Medya Maymunu" diye anılan Portakal'a ödülü de bizzat Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin verdi.
PORTAKAL'DAN FETÖ PROPAGANDASI
FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin medyadaki en büyük destekçilerinden birisi olan Fatih Portakal, Doğan Medya tarafından organize edilen Altın Kelebek'te 'En İyi Erkek Haber Spikeri' ödülüyle deyim yerindeyse mükafatlandırıldı. Bu da yetmedi sade geçecek denilen ve ödülü alanlara çok fazla konuşma süresi verilmeyeceği ifade edilen ödül töreninde FOX'un ana şebeği Fatih Portakal'a terör propagandası yaptırıldı.
ÖDÜLÜ FETÖ'CÜ GÜN'E HEDİYE ETTİ!
Portakal, gazeteci kisvesi altında FETÖ'ye hizmet eden isimlerden birisi olan ve şu anda tutuklu yargılanan Ercan Gün'e aldığı ödülü ithaf ederek büyük tepki çekti.
Portakal konuşmasında kullandığı "Ben bu ödülü tüm gazeteciler adına almıyorum, işini doğru düzgün yapan gerçek gazeteciler için alıyorum. Biz FOX ailesi olarak cezaevinde olan arkadaşım Ercan Gün için yüreğimizi ortaya koyup her gün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" şeklindeki ifadelerle ödül törenini gölgeledi.
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