Ferhat Encu tutuklandı

Haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ile Şırnak Milletvekilleri Ferhat Encü ve Leyla Birlik, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle dün gece gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ile Şırnak Milletvekilleri Ferhat Encü ve Leyla Birlik, ifade işlemlerinin ardından Şırnak Adliyesi'ne sevk edilmişti. Aydoğan ve Birlik, öğlen saatlerinde tutuklanırken, Encü hakkındaki tutuklama kararı akşam saatlerinde açıklandı. Tutuklanan vekiller Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
- İŞTE HDP OPERASYONUNDA SON DURUM
Bu sabah polisin yapmış olduğu operasyonla 12 HDP milletvekili gözaltına alındı. Gözaltına alınan vekillerden Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Nursel Aydoğan ve Leyla Birlik tutuklanırken Ziya Pir, İmam Taşçıer ve Sırrı Süreyya Önder ise serbest bırakıldı.
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