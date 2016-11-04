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Ferhat Encu tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, Şırnak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

HDPKKlı bir vekil daha tutuklandı
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, Şırnak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ile Şırnak Milletvekilleri ve Leyla Birlik, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle dün gece gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ile Şırnak Milletvekilleri Ferhat Encü ve Leyla Birlik, ifade işlemlerinin ardından Şırnak Adliyesi'ne sevk edilmişti. Aydoğan ve Birlik, öğlen saatlerinde tutuklanırken, Encü hakkındaki tutuklama kararı akşam saatlerinde açıklandı. Tutuklanan vekiller Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 18:51
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