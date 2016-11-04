İşte HDP operasyonunda son durum

Bu sabah yapılan operasyonda HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 12 HDP'li milletvekili gözaltına alındı.Gündemde büyük yer kaplayan gözaltılarda son durum şöyle:



SELAHATTİN DEMİRTAŞ(TUTUKLANDI)

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyet'i ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçlarından gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklandı.



FİGEN YÜKSEKDAĞ(TUTUKLANDI)

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik,Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliğin ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek suçlarından yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ tutuklandı.



İDRİS BALUKEN(TUTUKLANDI)

Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak.



FERHAT ENCÜ(SORGUSU DEVAM EDİYOR)

Halkı askerlikten soğutma, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, askeri yasak bölgelere girmek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçlarından sorgulanıyor.



LEYLA BİRLİK(TUTUKLANDI)

​Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek, askeri yasak bölgelere girmek suçlarından tutuklandı.



SELMA IRMAK (TUTUKLANDI)

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Hakkari Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



ABDULLAH ZEYDAN(SORGUSU DEVAM EDİYOR)

Terör örgütü propagandası yapmak. Zeydan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı hava saldırılarına ilişkin, 26 Temmuz'da yapılan protesto yürüyüşünde, "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar." demişti. Abdullah Zeydan'ın sorgusu devam ediyor.



GÜLSER YILDIRIM(TUTUKLANDI)

Terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek suçlarından gözaltına alınan Gülser Yıldırım tutuklandı.



NURSEL AYDOĞAN(TUTUKLANDI)

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği için Nursel Aydoğan tutuklandı.



SERBEST BIRAKILANLAR

Öte yandan milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, İmam Taşçıer, ve Ziya Pir serbest bırakıldı.