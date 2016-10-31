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'nin basın özgürlüğü yalanı!

ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından 'li vekiller 'basın özgürlüğü' adı altında Cumhuriyet'e sahip çıktı. Fakat CHP'nin meselesinin basın özgürlüğü olmadığı gözler önüne serilmişti. CHP'li Tekin, özgür medyaya tehditler savurarak "8 Haziran'da ilk işimiz bu gazetelerin tamamına el koymak olacaktır" demişti.

CHPnin basın özgürlüğü yalanı!

FETÖ ve PKK'nın resmi yayın organı gibi haberler yapan ve Türkiye'ye karşı bu örgütlerle ihanet ittifakında buluşan Cumhuriyet'e "PKK ve FETÖ'ye üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçu nedeniyle operasyon düzenlendi.

CHP VE HDP EL ELE!
Cumhuriyet'e düzenlenen operasyonun ardından ve HDP el ele vererek eylem yaptılar. Daha önce kapatılan FETÖ'nün medya organları için de aynı yalana sığınarak 'basın özgürlüğü elden gidiyor' şeklinde sloganlar atarak örgüte sahip çıkmışlardı. Bugün de PKK ve FETÖ'nün açıkça propagandasını yapan ne yine aynı taktikle sahip çıktılar.

CHP'nin basın özgürlüğü yalanı!

CHP'NİN 'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' YALANI!
FETÖ ve PKK'nın yayın organlarına destek vererek hükümete eleştiri yönelten CHP'nin meselesinin basın özgürlüğü olmadığı açıkça ortaya çıkmıştı. 7 Haziran seçimlerinde FETÖ'yle el ele veren CHP, tehditler savurmuştu. CHP'li , "8 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır" demişti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 19:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#246;khan gökhan

asıl diktatör sizsiniz adiler ,geçmişte sizin dönemlerinizi gördük ,yaşadık ne lanetli yıllardı ,kökünüz kurusun ,vatanın kanını emen yarasalar ,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 20:52
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