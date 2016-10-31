CHP'nin basın özgürlüğü yalanı!

FETÖ ve PKK'nın resmi yayın organı gibi haberler yapan ve Türkiye'ye karşı bu örgütlerle ihanet ittifakında buluşan Cumhuriyet'e "PKK ve FETÖ'ye üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçu nedeniyle operasyon düzenlendi.

CHP VE HDP EL ELE!

Cumhuriyet'e düzenlenen operasyonun ardından CHP ve HDP el ele vererek eylem yaptılar. Daha önce kapatılan FETÖ'nün medya organları için de aynı yalana sığınarak 'basın özgürlüğü elden gidiyor' şeklinde sloganlar atarak örgüte sahip çıkmışlardı. Bugün de PKK ve FETÖ'nün açıkça propagandasını yapan Cumhuriyet gazetesine yine aynı taktikle sahip çıktılar.

CHP'NİN 'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' YALANI!

FETÖ ve PKK'nın yayın organlarına destek vererek hükümete eleştiri yönelten CHP'nin meselesinin basın özgürlüğü olmadığı açıkça ortaya çıkmıştı. 7 Haziran seçimlerinde FETÖ'yle el ele veren CHP, tehditler savurmuştu. CHP'li Gürsel Tekin, "8 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır" demişti.



