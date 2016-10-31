CHP'nin basın özgürlüğü yalanı!

31 Ekim 2016, Pazartesi
Cumhuriyet gazetesine yönelik düzenlenen operasyonun ardından CHP'li vekiller 'basın özgürlüğü' adı altında Cumhuriyet'e sahip çıktı. Fakat CHP'nin meselesinin basın özgürlüğü olmadığı gözler önüne serilmişti. CHP'li Tekin özgür medyaya tehditler savurarak "8 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır" demişti.
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