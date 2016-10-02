CIA Gülen’in hizmetini unutmaz

CIA DARBEYİ DESTEKLEDİ: CIA dediğimizde farklı CIA oluşumları var. Ancak CIA Başkanı John Brennan'ın dahil olduğu ya da olmadığı 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen bir grubun varlığından söz edebiliriz. Bunlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve onun düzenlemelerinden uzaklaşması ve Türkiye'nin bağımsız bir politika izlemesinden endişe duydular.
GRAHAM FULLER GÜLEN'İ KORUYOR: Fetullah Gülen'in iade edilmesi çok düşük bir ihtimal. O, Birleşik Devletler'de 1999'da yasal bir oturuma sahip oldu. Ona sürekli ikamet izni veren 3 kişinin sponsorluğuna bakmak gerekiyor. Bu dokümanda 3 kişinin ismi var. Graham Fuller, CIA'in İslam dünyasındaki aktivitelerinden sorumlu eski şefi. Boston Maratonu saldırılarını düzenleyen iki kişinin amcası olan Ruslan Tsarneyev, Fuller'in damadıydı. Fetullah Gülen'e sponsor olan diğer iki kişi ise eski CIA çalışanı George Fidas ve eski Türkiye Büyükelçisi Morton Abramovitz. Yani bunlar Fetullah Gülen'i destekleyen çok büyük güce sahip figürler. Şunu da biliyoruz ki Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen'i destekleyen 2 Pensilvanyalı senatör de var. Demokrat Senatör Bob Casey ve Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey.
CIA, GÜLEN'İN ABD İÇİN YAPTIKLARINI UNUTMAZ: Gülen'in iadesiyle ilgili net konuşmak için geçmişte CIA ve ABD için yaptıklarına bakmak gerekiyor. En azından CIA'in bir kısmı, Obama yönetimi ve özellikle Savunma Bakanlığı kendisinin geçmişte Amerika'ya belirli bazı hizmetler verdiğini biliyor ve farkında. Mesela 1990'da Gülen'in şebekesi Çeçenistan, Kosova ve Bosna'da çok etkiliydi. Ve bu iyilikler CIA tarafından hiçbir zaman unutulmadı. Şunu not etmek isterim ki Gülen 1996'da Çeçen isyancılara Rusya'ya karşı destek verdi. Balkanlar'da ve Rusya'ya karşı casusluk faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda yardımı vardı.
NATO SAVUNMAZ, SALDIRIR: Türkiye'de darbe girişimi sonrası 150 kadar generalin alınması NATO ile ilgili bir konu. Yıllar boyu NATO'nun gizli aktiviteler yürüttüğünü gördük. Hepsi Gladyo operasyonuydu. Fetullah Gülen'in "Tayyip Erdoğan NATO'ya karşıdır" sözleri bence açıkça doğru bir tespit. Üye birçok ülke var ki NATO'nun yerel müdahaleleri ve aktivitelerinden rahatsız. Ve tahmin ediyorum ki Erdoğan da bunlar arasında. Şuna da dikkat çekmek isterim ki Gülen, Balkan, Kafkaslar ve Türkiye'deki operasyonlar hakkında çok şey biliyor. 1996'daki Çeçen operasyonunda Çeçen Başkan Cahar Dudayev Rusya'nın hava saldırısında öldürülmüştü. O aslında tam o anda Moskova'da bir arkadaşı ile konuşuyordu. Bu suikastta Gülen'in yapılanmasının parmağı vardı.
15 TEMMUZ'DA CIA'İN ADAMLARI İSTANBUL'DA: Henry Barkey ve Graham Fuller'in darbe girişimi gecesi İstanbul'da olup olmadığını bilmiyorum. Ancak CIA, dahil olacağı bir darbede bölgede eleman bulundurur. Yerel yetkililere destek sağlamak için yani. Bunu daha önce birçok yerde gördük. Şili'de 1973'te Santiago'da CIA ajanları vardı. 2009'da Obama ve Bayan Clinton ilk darbelerini Andora'nın seçilmiş liderine yaptıklarında gördük. Bunda sadece CIA ya da Amerikan elçiliğinin müdahalesini görmedik aynı zamanda o ülkede bulunan Amerika askeri üssündeki Amerikan askerlerinin de rol aldığını gördük. Ülkelerde operasyonu desteklemek için eleman bulundurmaları CIA için normal bir prosedür.
BASS CIA İÇİN ÇALIŞIR: Amerikan Büyükelçisi John Bass'in Türkiye'deki çok sayıda şehirde görülmesi normal. Herkesin şunu fark etmesi gerekiyor ki tüm ABD büyükelçileri ve diplomatları CIA ile çalışır. CIA 1947'de kuruldu. Bence Türkiye'deki büyükelçi, ABD Dış İşleri Bakanı John Kerry hatta CIA'deki çalışanlardan bile daha çok soruyu cevaplandırabilir.
TEKRAR DENEYECEKLER: Türkiye'deki darbe girişimi başarısız oldu ancak CIA başarısızlıkları sevmez. Halk sokağa çıktı ve darbeyi önledi ama bu, başarısız oldukları için yeniden denmeyecekleri anlamına gelmez. Bir dahaki sefere daha gizli yapabilirler.
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