İşte o uçak

ABD, terör örgütü YPG’ye uçaklar dolusu silah verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu en yetkili isme sert bir şekilde söyledi. Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Bilmiyorum” diyerek geçiştirdiği uçakların görüntüsü ortaya çıktı...
ABD terör örgütü YPG'ye uçaklar dolusu silah verdi. Ama bu durumla yüzleşmekten kaçındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ziyareti sırasında, Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yüzüne karşı "YPG'yeiki uçak dolusu silah gönderdiniz,biliyor musun" diye sorarken Biden'ın"Bilmiyorum" cevabı üzerine "Benbiliyorum ama" demişti.
YPG'LİLER SEVİNÇLE PAYLAŞTI
20 Eylül'de ABD'nin 2 uçak dolusu silahı Suriye'nin kuzeyindeki Ayne'l Arap (Kobani) yakınlarında terör örgütü YPG'ye indirmesinin ardından bölge halkının sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda bu uçaklar görüntülendi. Kobani'deki bir YPG'li "ABD, yeni operasyonlariçin Demokratik SuriyeGüçlerine silah indirdi" başlığıyla bu videoyu sosyal medya hesabına yükledi. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren ve oradaki askeri hareketlilik ile ilgili bilgi, fotoğraf ve görüntü paylaşan bir sosyal medya hesabında, yolda harekethalindeki araçtan çekilen ve ABD'yeait olduğu belirtilen 2 askeri uçağınvideosu yer aldı. Videoda, dünyada sadece ABD'nin Hava ve Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan MV-22'lerin alçak uçuş yaptığı görüldü.
ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ CumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan'ın20 Eylül'deABD'nin terörörgütü YPG'ye iki uçak dolusu silahindirmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:"El Nusra'yı terör örgütü olarak ilan ediyorsun, ozaman PYD ve YPG'yi, Türkiye'nin bir terör örgütüdediği bu örgütü niye terör örgütü olarak kabuletmiyorsun? Daha 3 gün önce 2 uçak dolususilah, PYD ile YPG'ye indirildi.Nereye? Kobani'ye..."
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