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İşte o uçak

D, terör örgütü YPG’ye uçaklar dolusu silah verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu en yetkili isme sert bir şekilde söyledi. Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Bilmiyorum” diyerek geçiştirdiği uçakların görüntüsü ortaya çıktı...

İşte o uçak
ABD terör örgütü YPG'ye uçaklar dolusu silah verdi. Ama bu durumla yüzleşmekten kaçındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ziyareti sırasında, Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yüzüne karşı "YPG'ye iki uçak dolusu silah gönderdiniz, biliyor musun" diye sorarken Biden'ın "Bilmiyorum" cevabı üzerine "Ben biliyorum ama" demişti.
Erdoğan'ın 'YPG'ye silah taşıdı' dediği uçaklar bunlar mı?


YPG'LİLER SEVİNÇLE PAYLAŞTI
20 Eylül'de D'nin 2 uçak dolusu silahı Suriye'nin kuzeyindeki Ayne'l Arap () yakınlarında terör örgütü YPG'ye indirmesinin ardından bölge halkının sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda bu uçaklar görüntülendi. Kobani'deki bir YPG'li "ABD, yeni operasyonlar için Demokratik Suriye Güçlerine silah indirdi" başlığıyla bu videoyu sosyal medya hesabına yükledi. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren ve oradaki askeri hareketlilik ile ilgili bilgi, fotoğraf ve görüntü paylaşan bir sosyal medya hesabında, yolda hareket halindeki araçtan çekilen ve ABD'ye ait olduğu belirtilen 2 askeri uçağın videosu yer aldı. Videoda, dünyada sadece ABD'nin Hava ve Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan MV-22'lerin alçak uçuş yaptığı görüldü.

ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Eylül'de ABD'nin terör örgütü YPG'ye iki uçak dolusu silah indirmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: "El Nusra'yı terör örgütü olarak ilan ediyorsun, o zaman PYD ve YPG'yi, Türkiye'nin bir terör örgütü dediği bu örgütü niye terör örgütü olarak kabul etmiyorsun? Daha 3 gün önce 2 uçak dolusu silah, PYD ile YPG'ye indirildi. Nereye? Kobani'ye..."
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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