Erdoğan'ın 'YPG'ye silah taşıdı' dediği uçaklar bunlar mı?
25 Eylül 2016, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika ziyareti sırasında 20 Eylül'de ABD'nin 2 uçak dolusu silahı Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında YPG'ye indirdiğini açıklamasından sonra, o bölgede çekildiği ileri sürülen ABD'ye ait MV-22 Tilt Rotor türü hava aracının görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
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