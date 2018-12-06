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Goller
Fatih Karagümrük 1-4 Akhisarspor
Goller
Fatih Karagümrük 1-3 Akhisarspor
Goller
Fatih Karagümrük 0-3 Akhisarspor
Goller
Fatih Karagümrük 0-2 Akhisarspor
Goller
Bodrumspor 4 - 2 MKE Ankaragücü
Goller
Fatih Karagümrük 0-1 Akhisarspor
Goller
Bodrumspor 3 - 2 MKE Ankaragücü
Goller
Bodrumspor 2 - 2 MKE Ankaragücü
Goller
Bodrumspor 1 - 2 MKE Ankaragücü
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
/
Menemen Belediyespor - Kasımpaşa maçı
Maç Bilgileri Yükleniyor
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