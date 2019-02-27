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Goller
Kasımpaşa 0-1 Akhisarspor
Özet
Göztepe 3-5 Evkur Yeni Malatyaspor | Maç Özeti
Göztepe 3-5 Yeni Malatyaspor | Penaltılar
Goller
Göztepe 1-0 Yeni Malatyaspor
Özet
Hatayspor 4-2 Galatasaray | Maç Özeti HD
Goller
Hatayspor 4-2 Galatasaray
Goller
Hatayspor 3-2 Galatasaray
Goller
Hatayspor 2-2 Galatasaray
Goller
Hatayspor 1-2 Galatasaray
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Kasımpaşa - Akhisarspor maçı
Kasımpaşa - Akhisarspor Maçının Videoları
Goller
18' | Barbosa
Kasımpaşa 0-1 Akhisarspor
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