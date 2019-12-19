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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Özet
Manisa FK 3-3 İstikbal Mobilya Kayserispor | MAÇ ÖZETİ
Özet
Bursaspor 2-1 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ
Özet
Medipol Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon | MAÇ ÖZETİ
Özet
Yukatel Denizlispor 2-2 Altınordu | MAÇ ÖZETİ
Özet
Trabzonspor 4 - 1 Altay | MAÇ ÖZETİ
Goller
Trabzonspor 4-1 Altay
Goller
Trabzonspor 4-0 Altay
Goller
Trabzonspor 3-0 Altay
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 19/20
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Medipol Başakşehir - Kırklarelispor maçı
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