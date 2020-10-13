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Türkiye Kupası
Türkiye Kupası 20/21
İçel İdmanyurdu Spor - Ceyhanspor maçı
İçel İdmanyurdu Spor - Ceyhanspor Maçının Videoları
Goller
GOL | İçel İY 0-1 Ceyhanspor
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Ceyhanspor, 6. dakikada Ercan Çapar'ın attığı golle İçel İY karşısında 1-0 öne geçti.
Maç Bilgileri Yükleniyor
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