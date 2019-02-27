Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Çeyrek finalin ilk maçını Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.

Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta, hakem Serkan Çınar düdük çalıyor

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Göztepe'nin yarı finale çıkabilmesi için müsabakadan 2 veya daha fazla farkla galip gelmesi gerekiyor. İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğünde karşılaşma uzayacak. Evkur Yeni Malatyaspor ise her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.

Tur atlayacak ekip, Galatasaray-Hatayspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU!

GÖZTEPE: Beto, Tayfur Bingöl, Kadu, Titi, Berkan Emir, Alparslan Öztürk, Castro, Serdar Gürler, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Ghilas

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Aleksic, Murat Yıldırım, Issam, Guilherme, Barış Alıcı, Eren Tozlu

GÖZTEPE'DE 4 EKSİK



Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi Göztepe'de Lumor Agbenyenu'nun yanı sıra Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve 3-1 mağlup tamamlanan Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayıran ve Tamer Tuna'yı takımın başına getiren Göztepe, 23. haftanın ardından 15. sıraya kadar geriledi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA 5 İSİM SAKAT, 1 İSİM CEZALI



Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Arturo Mina, Erkan Kaş, Aboubakar Kamara, Robin Yalçın ve Thievy Bifouma'nın sakatlıkları bulunuyor.

Malatya ekibinin önemli oyuncularından Adem Büyük ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

Sarı-siyahlı takım Göztepe ile bu sezon ligde oynadığı 2 maçı da kazanmıştı.