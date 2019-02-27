Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 27.02.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 14:03

- | ZTK Canlı

, 'nda yarı final için sahaya çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, 'a konuk oluyor. Fatih Terim, ligi de düşünerek bu maçta rotasyona gitmeyi tercih etti. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması...

Hatayspor - Galatasaray | ZTK Canlı

'nda çeyrek final turu rövanş maçlarında heyecan başlıyor... 6 Şubat'ta oynanan ilk maçta 7. dakikada Luyindama, 90+2'de Sofiane Feghouli'nin golleriyle 2 - 0 galip gelen , rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkacak.

ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı saat 14.00'te başladı. Karşılaşmayı aSpor kanalından ve takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Maçta düdük çalacak olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Önder Yılmaz yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Atilla Karaoğlan olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan.

İLK 11'LER:
HATAYSPOR: Ömer, Mehmet, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan

GALATASARAY: İsmail, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Selçuk, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat

GALATASARAY'IN YEDEKLERİ: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil Yüksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriHatayspor - Galatasaray | ZTK Canlı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar