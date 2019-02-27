Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçlarında heyecan başlıyor... 6 Şubat'ta oynanan ilk maçta 7. dakikada Luyindama, 90+2'de Sofiane Feghouli'nin golleriyle 2 - 0 galip gelen Galatasaray, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkacak.

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı saat 14.00'te başladı. Karşılaşmayı aSpor kanalından ve takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Maçta düdük çalacak olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Önder Yılmaz yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Atilla Karaoğlan olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan.

İLK 11'LER:

HATAYSPOR: Ömer, Mehmet, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan



GALATASARAY: İsmail, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Selçuk, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat



GALATASARAY'IN YEDEKLERİ: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil Yüksel



