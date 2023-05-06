Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA VAN ÇATAK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.427 oy %38.44
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
5.488 oy %61.56
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

11.975

Katılım Oranı

%76.43

Kullanılan Oy

9.152

Geçerli Oy

8.915

Geçersiz Oy

237

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.262 oy %35.39
5.702 oy %61.87

VAN ÇATAK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 54
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 8.915
%97.41
Geçersiz Oy 237
%2.59
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
VAN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%60.39 3.540
%57.14 3.327
%39.61 2.322
%39.53 2.302
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%22.99 4.341
%19.84 4.005
%77.01 14.544
%76.51 15.442
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100
%30.1 6.088
%24.9 5.618
%69.9 14.135
%72.73 16.410
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100
%38.44 3.427
%35.39 3.262
%61.56 5.488
%61.87 5.702
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100
%36.81 23.059
%34.55 22.956
%63.19 39.585
%62.91 41.798
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%46.78 31.225
%42.36 31.401
%53.22 35.518
%55.5 41.144
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.99 7.185
%49.85 6.999
%47.01 6.374
%48.19 6.767
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%46.61 6.770
%41.15 6.372
%53.39 7.755
%56.95 8.818
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%38.54 67.369
%36.59 67.493
%61.46 107.413
%61.43 113.307
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%35.51 5.944
%30.8 5.831
%64.49 10.796
%67.3 12.740
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100
%19.59 4.489
%17.65 4.314
%80.41 18.430
%80.16 19.594
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%28.3 2.192
%25.28 2.075
%71.7 5.554
%72.86 5.981
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100
%40.36 27.407
%37.7 27.453
%59.64 40.507
%60.67 44.187
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,957 | Katılım Oranı: %81.41
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %61.875,702 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.393,262 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.02186 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.7266 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,662 | Katılım Oranı: %85.67
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %58.965,619 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.683,305 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %4.41420 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9187 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.8480 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.219 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,662 | Katılım Oranı: %81.05
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %63.535,845 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.123,231 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.35124 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı