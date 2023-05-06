Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA SİVAS KOYULHİSAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
6.547 oy %77.22
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.931 oy %22.78
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

10.234

Katılım Oranı

%84.45

Kullanılan Oy

8.643

Geçerli Oy

8.478

Geçersiz Oy

165

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
6.161 oy %74.1
1.819 oy %21.88

SİVAS KOYULHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 68
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 8.478
%98.09
Geçersiz Oy 165
%1.91
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SİVAS GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%78.25 2.698
%76.32 2.633
%21.75 750
%20.14 695
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100
%85.35 4.621
%82.41 4.559
%14.65 793
%13.65 755
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100
%29.67 3.541
%28.85 3.440
%70.33 8.394
%68.88 8.212
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100
%92.63 1.823
%88.93 1.727
%7.37 145
%6.69 130
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100
%61.68 8.502
%57.1 8.050
%38.32 5.283
%34.99 4.932
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%84.3 1.837
%82.04 1.727
%15.7 342
%15.3 322
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100
%69.89 7.940
%65.92 7.666
%30.11 3.420
%27.42 3.189
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100
%61.22 3.930
%60.43 3.877
%38.78 2.489
%36.42 2.337
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100
%35.84 1.828
%35.03 1.771
%64.16 3.272
%62.35 3.152
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100
%62.66 8.355
%59.25 8.117
%37.34 4.978
%35.25 4.829
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%77.22 6.547
%74.1 6.161
%22.78 1.931
%21.88 1.819
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%76.42 177.594
%72.16 173.485
%23.58 54.805
%20.48 49.238
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100
%74.04 17.094
%70.44 16.594
%25.96 5.995
%23.76 5.598
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100
%83.56 13.927
%79.87 13.405
%16.44 2.741
%14.99 2.516
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%76.2 4.274
%72.4 4.171
%23.8 1.335
%22.55 1.299
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%79.44 14.317
%76.68 13.907
%20.56 3.706
%19.39 3.517
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100
%62.01 9.308
%59.77 9.004
%37.99 5.703
%35.84 5.400
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,232 | Katılım Oranı: %84.61
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.16,161 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %21.881,819 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.44286 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5848 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,721 | Katılım Oranı: %87.35
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %756,698 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %17.21,536 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.36568 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9787 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2522 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2220 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,331 | Katılım Oranı: %79.6
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.636,366 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %26.332,308 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0491 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı