RİZE HEMŞİN SEÇİM SONUÇLARI

%100
2.163
%82.94
1.794
1.758
36
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
RİZE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.93 18.957
%66.38 18.668
|
%31.07 8.546
%28.56 8.032
|
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.1 3.736
%71.05 3.581
|
%25.9 1.306
%25.14 1.267
|
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.2 24.323
%79.64 23.553
|
%16.8 4.912
%15.15 4.481
|
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%84.08 4.099
%80.85 3.999
|
%15.92 776
%14.84 734
|
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.02 5.771
%49.6 5.697
|
%48.98 5.540
%46.4 5.330
|
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%87.66 9.518
%85.06 9.289
|
%12.34 1.340
%10.66 1.164
|
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.3 1.148
%62.26 1.087
|
%34.7 610
%33.68 588
|
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%88.32 3.911
%85.96 3.807
|
%11.68 517
%10.43 462
|
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.12 5.288
%83.39 5.097
|
%13.88 852
%13.09 800
|
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.5 7.240
%80.28 6.892
|
%16.5 1.431
%16.26 1.396
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.64 75.313
%74.25 73.879
|
%22.36 21.696
%19.86 19.763
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.67 13.944
%62.14 13.681
|
%35.33 7.619
%32.68 7.194