Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MARDİN DARGEÇİT
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.886 oy %31.77
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
8.345 oy %68.23
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

17.397

Katılım Oranı

%72.47

Kullanılan Oy

12.608

Geçerli Oy

12.231

Geçersiz Oy

377

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.761 oy %29.02
8.895 oy %68.64

MARDİN DARGEÇİT SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 63
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 12.231
%97.01
Geçersiz Oy 377
%2.99
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MARDİN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100
%51.58 49.933
%49.54 49.807
%48.42 46.883
%47.87 48.128
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100
%31.77 3.886
%29.02 3.761
%68.23 8.345
%68.64 8.895
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100
%21.23 5.983
%16.43 4.941
%78.77 22.196
%82.59 24.844
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%20.34 26.456
%18.73 25.489
%79.66 103.639
%80.38 109.403
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%24.49 4.043
%20.4 3.511
%75.51 12.467
%78.03 13.431
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100
%55.99 31.112
%53.14 30.366
%44.01 24.455
%44.81 25.606
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100
%16.27 8.884
%14.84 8.393
%83.73 45.730
%84.02 47.505
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.63 4.100
%55.86 4.048
%42.37 3.014
%41.87 3.034
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100
%49.73 5.783
%45.76 5.450
%50.27 5.846
%52.33 6.232
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%76.59 6.035
%71.96 5.468
%23.41 1.845
%26.73 2.031
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 17,384 | Katılım Oranı: %78.31
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %68.648,895 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.023,761 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.85240 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4862 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,690 | Katılım Oranı: %83.48
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %67.628,552 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %27.173,436 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %3.68466 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.7595 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6684 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1114 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,517 | Katılım Oranı: %67.52
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %70.357,230 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %27.842,861 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.81186 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı