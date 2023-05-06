Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MANİSA DEMİRCİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
18.089 oy %71.52
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
7.203 oy %28.48
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

28.949

Katılım Oranı

%89.32

Kullanılan Oy

25.856

Geçerli Oy

25.292

Geçersiz Oy

564

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
17.308 oy %68.01
6.737 oy %26.47

MANİSA DEMİRCİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 134
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 25.292
%97.82
Geçersiz Oy 564
%2.18
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MANİSA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.59 6.255
%50.65 6.020
%46.41 5.418
%43.39 5.157
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%48.01 58.269
%45.5 56.595
%51.99 63.101
%48.67 60.541
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 34.502
%47.27 33.052
%49.2 33.415
%45.59 31.874
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.52 18.089
%68.01 17.308
%28.48 7.203
%26.47 6.737
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100
%42.97 4.445
%40.66 4.281
%57.03 5.899
%55.1 5.801
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100
%65.49 12.499
%61 11.765
%34.51 6.587
%32.94 6.353
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.96 18.723
%65.35 18.083
%31.04 8.426
%27.79 7.689
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%57.79 5.293
%54.82 5.065
%42.21 3.866
%39.92 3.688
KULA
Açılan Sandık Oranı %100
%60.76 18.370
%56.64 17.435
%39.24 11.863
%35.67 10.982
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.07 46.850
%39.57 45.269
%57.93 64.518
%54.33 62.146
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
%43.15 10.691
%40.52 10.158
%56.85 14.087
%53.83 13.495
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100
%45.6 17.927
%43.57 17.509
%54.4 21.390
%50.87 20.445
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100
%48.07 50.960
%45.26 49.616
%51.93 55.042
%47.68 52.265
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.39 9.046
%63.09 8.608
%32.61 4.378
%31.35 4.278
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.59 41.111
%51.8 39.465
%44.41 32.844
%39.86 30.369
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100
%50.72 56.241
%47.7 54.955
%49.28 54.650
%45.51 52.431
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100
%46.13 76.153
%43.09 73.665
%53.87 88.935
%49.1 83.954
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 28,933 | Katılım Oranı: %91.44
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.0117,308 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.476,737 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.651,183 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.86220 oy
%100
Seçmen Sayısı: 30,266 | Katılım Oranı: %91.22
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.0818,137 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.164,838 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %123,197 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.15307 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3799 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2464 oy
%100
Seçmen Sayısı: 31,266 | Katılım Oranı: %86.19
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.5117,429 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.928,364 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.57411 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı