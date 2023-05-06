KÜTAHYA DOMANİÇ SEÇİM SONUÇLARI

%100
11.906
%88.67
10.557
10.321
236
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KÜTAHYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.33 7.796
%71.84 7.577
|
%24.67 2.553
%22.38 2.360
|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.79 5.369
%83.39 5.270
|
%13.21 817
%11.74 742
|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.67 2.945
%65.37 2.788
|
%30.33 1.282
%27.78 1.185
|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.3 7.152
%65.33 6.872
|
%30.7 3.169
%27.69 2.913
|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.44 1.343
%65.95 1.315
|
%30.56 591
%28.44 567
|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.89 9.831
%71.52 9.440
|
%24.11 3.123
%22.34 2.948
|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.7 23.399
%65.82 22.397
|
%30.3 10.172
%27.45 9.342
|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.35 5.701
%67.84 5.398
|
%27.65 2.179
%25.15 2.001
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.44 116.333
%64.22 112.195
|
%31.56 53.643
%27.95 48.825
|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.07 2.705
%71.47 2.517
|
%22.93 805
%22.86 805
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.84 2.879
%66.58 2.753
|
%29.16 1.185
%26.55 1.098
|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.65 30.531
%66.49 29.148
|
%29.35 12.684
%26.84 11.768
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.86 50.440
%68.04 48.541
|
%27.14 18.790
%24.33 17.355