Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KAYSERİ TOMARZA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
10.648 oy %76.26
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
3.314 oy %23.74
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

16.365

Katılım Oranı

%86.77

Kullanılan Oy

14.200

Geçerli Oy

13.962

Geçersiz Oy

238

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
10.258 oy %71.71
3.076 oy %21.5

KAYSERİ TOMARZA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 78
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 13.962
%98.32
Geçersiz Oy 238
%1.68
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAYSERİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100
%57.76 2.245
%52.88 2.083
%42.24 1.642
%39.55 1.558
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100
%71.59 12.191
%66.92 11.739
%28.41 4.838
%25.38 4.452
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%77.18 32.931
%73.46 31.956
%22.82 9.738
%19.86 8.640
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%65.43 2.235
%61.48 2.131
%34.57 1.181
%32.69 1.133
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.72 7.203
%78.25 7.001
%18.28 1.611
%15.19 1.359
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100
%73.02 13.559
%68.27 13.096
%26.98 5.009
%24.17 4.637
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.2 169.208
%62.51 162.514
%32.8 82.579
%27.91 72.554
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.33 248.535
%63.66 239.196
%31.67 115.188
%26.73 100.420
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100
%75.54 2.051
%70.52 1.954
%24.46 664
%22.34 619
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%61.57 8.332
%56.98 8.096
%38.43 5.201
%33.86 4.811
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100
%68.04 6.009
%64.49 5.766
%31.96 2.822
%29.18 2.609
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.77 3.666
%54.06 3.553
%42.23 2.680
%39.64 2.605
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100
%58.45 59.041
%53.75 56.425
%41.55 41.964
%35.36 37.120
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.26 10.648
%71.71 10.258
%23.74 3.314
%21.5 3.076
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100
%83.48 19.838
%80.52 19.443
%16.52 3.925
%14.8 3.574
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%66.12 7.092
%63.09 6.877
%33.88 3.634
%31.61 3.446
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,354 | Katılım Oranı: %89.39
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.7110,258 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %21.53,076 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.26896 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5274 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,643 | Katılım Oranı: %90.12
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.8510,884 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %15.362,233 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.221,195 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.18172 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2232 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1725 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,357 | Katılım Oranı: %78.03
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.189,447 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.563,658 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.26167 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı