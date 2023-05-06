Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA HATAY DEFNE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
7.558 oy %8.65
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
79.770 oy %91.35
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

109.505

Katılım Oranı

%80.13

Kullanılan Oy

87.749

Geçerli Oy

87.328

Geçersiz Oy

421

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.461 oy %8.41
80.229 oy %90.41

HATAY DEFNE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 310
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 87.328
%99.52
Geçersiz Oy 421
%0.48
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
HATAY GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%86.81 28.257
%84.44 27.467
%13.19 4.292
%13.12 4.269
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100
%56.5 89.677
%53.9 87.203
%43.5 69.031
%42.56 68.862
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100
%23.51 14.714
%22.87 14.351
%76.49 47.861
%75.28 47.230
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.64 13.346
%64.15 12.917
%32.36 6.385
%29.47 5.934
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100
%8.65 7.558
%8.41 7.461
%91.35 79.770
%90.41 80.229
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100
%55.9 41.207
%52.07 39.858
%44.1 32.511
%40.57 31.059
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100
%50.34 12.649
%47.45 12.238
%49.66 12.478
%46.55 12.007
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.56 23.560
%72.84 22.701
%23.44 7.215
%21.62 6.738
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100
%50.56 67.585
%47.47 65.015
%49.44 66.084
%47.02 64.395
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%78.57 44.152
%75.67 42.999
%21.43 12.044
%20.27 11.520
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100
%74.9 5.632
%72.64 5.535
%25.1 1.887
%23.25 1.772
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100
%63.55 16.145
%60.14 15.663
%36.45 9.261
%33.69 8.776
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100
%83.55 42.806
%81.31 42.197
%16.45 8.427
%15.18 7.879
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%7.49 5.437
%7.48 5.244
%92.51 67.114
%91.79 64.383
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%82.14 17.926
%79.48 17.379
%17.86 3.898
%16.72 3.656
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 109,414 | Katılım Oranı: %81.95
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %90.4180,229 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %8.417,461 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.08960 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.188 oy
%100
Seçmen Sayısı: 104,137 | Katılım Oranı: %90.55
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %90.4984,132 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %6.646,177 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.531,418 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.121,037 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.13120 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.191 oy
%100
Seçmen Sayısı: 93,691 | Katılım Oranı: %87.17
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %91.974,520 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %4.323,502 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.783,068 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı