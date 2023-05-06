ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK SEÇİM SONUÇLARI

%100
6.809
%83.33
5.674
5.580
94
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ESKİŞEHİR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.68 4.568
%62.53 4.531
|
%35.32 2.494
%31.84 2.307
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.27 2.153
%47.98 2.026
|
%47.73 1.966
%44.54 1.881
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.32 5.556
%56.06 5.415
|
%40.68 3.810
%36.83 3.557
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.69 2.787
%70.82 2.750
|
%27.31 1.047
%23.33 906
|
HAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.7 748
%46.42 714
|
%51.3 788
%48.63 748
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.54 2.998
%60.86 2.923
|
%36.46 1.720
%32.9 1.580
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.03 2.456
%46.7 2.378
|
%50.97 2.553
%47.72 2.430
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.07 1.538
%62.68 1.453
|
%33.93 790
%32.83 761
|
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.04 3.350
%57.87 3.300
|
%39.96 2.230
%35.44 2.021
|
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.43 116.351
%39.7 112.438
|
%57.57 157.848
%52.62 149.042
|
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.79 2.354
%66.64 2.311
|
%31.21 1.068
%28.49 988
|
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.98 5.097
%52.16 5.088
|
%47.02 4.523
%43.37 4.231
|
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.12 7.816
%54.74 7.570
|
%41.88 5.633
%37.08 5.127
|
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.9 108.291
%40.07 104.810
|
%57.1 144.125
%51.6 134.971