Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ERZURUM KÖPRÜKÖY
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
5.995 oy %82.61
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.262 oy %17.39
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

9.210

Katılım Oranı

%80.15

Kullanılan Oy

7.382

Geçerli Oy

7.257

Geçersiz Oy

125

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.484 oy %76.81
1.418 oy %19.86

ERZURUM KÖPRÜKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 51
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 7.257
%98.31
Geçersiz Oy 125
%1.69
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ERZURUM GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%83.39 10.891
%79.2 10.594
%16.61 2.169
%15.21 2.035
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%81.17 30.741
%76.35 29.822
%18.83 7.133
%16.18 6.320
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100
%70.4 5.958
%66.94 5.690
%29.6 2.505
%30.49 2.592
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100
%45.08 5.237
%41.47 5.034
%54.92 6.381
%55.84 6.779
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100
%83.27 15.118
%79.53 14.785
%16.73 3.037
%16.89 3.140
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100
%84.75 8.382
%81.68 8.067
%15.25 1.508
%13.36 1.319
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100
%27.78 2.339
%25.56 2.345
%72.22 6.080
%72.05 6.610
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100
%30.73 3.527
%25.6 3.034
%69.27 7.950
%72.34 8.572
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%82.61 5.995
%76.81 5.484
%17.39 1.262
%19.86 1.418
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100
%83.77 6.173
%79.05 5.884
%16.23 1.196
%15.06 1.121
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100
%82.13 15.367
%77.8 14.950
%17.87 3.344
%15.8 3.037
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.53 3.548
%77.15 3.359
%18.47 804
%17.23 750
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100
%72.68 74.253
%66.96 71.745
%27.32 27.913
%23.98 25.691
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100
%83.26 12.816
%77.93 12.306
%16.74 2.577
%16.2 2.558
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%89.9 2.313
%86.84 2.218
%10.1 260
%8.61 220
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%59.47 5.863
%56.28 5.666
%40.53 3.996
%40.08 4.035
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100
%32.03 3.187
%27.14 2.805
%67.97 6.764
%70.7 7.308
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100
%88.88 9.354
%84.46 8.934
%11.12 1.170
%9.41 995
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%84.09 4.371
%79.49 4.235
%15.91 827
%13.95 743
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%77.66 81.056
%72.5 78.698
%22.34 23.312
%19.02 20.649
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,201 | Katılım Oranı: %79.92
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.815,484 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %19.861,418 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.98213 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3525 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,463 | Katılım Oranı: %89.05
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.676,376 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %11.77966 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.15423 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.67383 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6654 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.097 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,694 | Katılım Oranı: %80.76
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.175,418 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %19.11,475 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %10.72828 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı