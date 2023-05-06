DİYARBAKIR KOCAKÖY SEÇİM SONUÇLARI

%100
9.876
%79.35
7.837
7.643
194
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
DİYARBAKIR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%24.09 45.240
%22.68 45.462
|
%75.91 142.588
%75.79 151.933
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%21.74 12.860
%20.43 12.547
|
%78.26 46.285
%78.68 48.324
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.77 13.899
%57.88 13.398
|
%37.23 8.243
%39.83 9.221
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.86 11.754
%34.22 11.761
|
%63.14 20.137
%64.79 22.268
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.07 3.298
%57.05 3.103
|
%37.93 2.015
%39.46 2.146
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.66 5.403
%32.68 5.481
|
%64.34 9.747
%65.1 10.917
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.2 3.868
%38 3.713
|
%57.8 5.297
%60.08 5.871
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.9 20.827
%29.89 20.173
|
%67.1 42.478
%68.59 46.296
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.87 6.437
%49.31 6.400
|
%47.13 5.737
%48.42 6.284
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100
|
%24.76 1.704
%23.06 1.719
|
%75.24 5.177
%74.72 5.569
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.44 53.360
%24.03 53.799
|
%74.56 156.348
%74.58 166.969
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%18.08 1.382
%15.07 1.206
|
%81.92 6.261
%83.57 6.690
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.64 6.869
%38.58 6.617
|
%57.36 9.242
%59.16 10.147
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%14.6 2.027
%12.78 1.844
|
%85.4 11.852
%83.91 12.106
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%21.42 8.899
%19.97 8.724
|
%78.58 32.653
%78.6 34.342
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.11 13.607
%29.25 13.660
|
%68.89 30.127
%69.7 32.549
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.66 30.482
%26.83 30.220
|
%71.34 75.891
%71.16 80.161