Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA DENİZLİ HONAZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
9.438 oy %47.01
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
10.638 oy %52.99
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

22.251

Katılım Oranı

%91.29

Kullanılan Oy

20.313

Geçerli Oy

20.076

Geçersiz Oy

237

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
8.995 oy %44.06
9.945 oy %48.72

DENİZLİ HONAZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 74
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 20.076
%98.83
Geçersiz Oy 237
%1.17
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
DENİZLİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100
%57.59 21.908
%53.85 20.761
%42.41 16.131
%39.31 15.157
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.95 2.397
%51.98 2.347
%45.05 1.965
%40.18 1.814
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100
%52.03 2.028
%47.67 1.873
%47.97 1.870
%47.09 1.850
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%40.14 1.924
%37.53 1.791
%59.86 2.869
%57.33 2.736
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%55.98 2.504
%52.51 2.367
%44.02 1.969
%41.68 1.879
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100
%45.51 3.387
%42.92 3.254
%54.49 4.056
%50.8 3.851
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100
%46.67 8.471
%43.19 8.074
%53.33 9.679
%48.38 9.045
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100
%43.89 5.721
%41.2 5.440
%56.11 7.315
%52.83 6.976
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.12 8.950
%66.05 8.364
%28.88 3.634
%26.82 3.396
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100
%46.05 2.707
%42.49 2.525
%53.95 3.171
%50.47 2.999
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100
%50.53 19.758
%47.68 19.032
%49.47 19.341
%46.32 18.492
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100
%46.35 3.227
%43.62 3.056
%53.65 3.735
%51.61 3.616
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.01 9.438
%44.06 8.995
%52.99 10.638
%48.72 9.945
KALE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.42 8.030
%57.36 7.619
%37.58 4.835
%33.93 4.507
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.4 93.810
%39.64 90.562
%57.6 127.438
%52.44 119.815
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%46.34 102.012
%43.17 98.210
%53.66 118.123
%48.07 109.376
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%36.2 7.574
%34.25 7.357
%63.8 13.346
%59.8 12.845
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%54.37 5.519
%51.93 5.327
%45.63 4.631
%41.08 4.214
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100
%56.76 16.670
%52.82 15.680
%43.24 12.701
%40.47 12.014
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,801 | Katılım Oranı: %91.77
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %48.729,945 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.068,995 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.381,303 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.84171 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,409 | Katılım Oranı: %90.35
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.938,642 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %36.917,262 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %16.13,167 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.25442 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4588 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3773 oy
%100
Seçmen Sayısı: 21,402 | Katılım Oranı: %81.24
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.568,620 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.917,827 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.53602 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı