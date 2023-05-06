BALIKESİR ERDEK SEÇİM SONUÇLARI

%100
26.804
%86.3
23.131
22.908
223
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
BALIKESİR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.61 64.520
%49.19 62.408
|
%47.39 58.117
%43.16 54.755
|
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.79 14.318
%26.74 14.068
|
%72.21 37.197
%69.24 36.431
|
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.19 5.144
%49.57 4.862
|
%47.81 4.712
%45.43 4.456
|
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%39.41 42.095
%36.84 40.684
|
%60.59 64.723
%55.92 61.756
|
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.19 20.010
%57.23 19.227
|
%38.81 12.689
%36.8 12.362
|
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%37.54 16.573
%35.69 16.110
|
%62.46 27.570
%59.14 26.699
|
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.79 19.447
%76.84 18.774
|
%19.21 4.625
%17.14 4.189
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.2 40.469
%33.75 39.941
|
%64.8 74.495
%61.3 72.549
|
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.51 7.906
%33.11 7.734
|
%65.49 15.002
%63.08 14.736
|
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.99 4.245
%34.67 4.192
|
%64.01 7.549
%60.69 7.338
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.71 27.589
%48.83 26.740
|
%48.29 25.766
%44 24.095
|
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.35 12.640
%63.03 12.255
|
%33.65 6.410
%31.99 6.220
|
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.25 15.513
%63.04 14.904
|
%33.75 7.902
%31.42 7.427
|
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.01 66.946
%49.38 64.233
|
%46.99 59.355
%42.57 55.383
|
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.26 11.049
%68.81 10.595
|
%27.74 4.241
%25.95 3.996
|
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.05 6.121
%44.35 5.980
|
%53.95 7.172
%50.58 6.820
|
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.47 3.306
%43.13 3.264
|
%55.53 4.129
%52.6 3.980
|
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61 7.334
%57.55 7.053
|
%39 4.689
%36.68 4.496
|
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.6 14.286
%53.97 13.316
|
%42.4 10.516
%41.05 10.129
|
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.66 13.213
%46.38 12.805
|
%51.34 13.943
%47.81 13.198