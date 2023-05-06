Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ANTALYA GÜNDOĞMUŞ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
2.880 oy %56.5
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
2.217 oy %43.5
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

6.236

Katılım Oranı

%85.12

Kullanılan Oy

5.308

Geçerli Oy

5.097

Geçersiz Oy

211

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.624 oy %52.02
2.113 oy %41.89

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 32
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 5.097
%96.02
Geçersiz Oy 211
%3.98
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ANTALYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100
%58.96 4.423
%56.24 4.275
%41.04 3.079
%38.36 2.916
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100
%48.84 23.020
%45.81 22.383
%51.16 24.114
%46.31 22.627
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100
%47.33 90.558
%43.73 87.641
%52.67 100.779
%48.65 97.493
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100
%50.65 9.477
%47.81 9.182
%49.35 9.235
%45.37 8.715
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100
%47.64 23.567
%44.58 22.701
%52.36 25.905
%48.12 24.501
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100
%53.81 14.612
%50.78 14.112
%46.19 12.542
%42.77 11.884
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100
%50.04 16.197
%46.86 15.743
%49.96 16.174
%46.3 15.554
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%43.89 15.877
%41.23 15.248
%56.11 20.301
%52.49 19.412
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%56.5 2.880
%52.02 2.624
%43.5 2.217
%41.89 2.113
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100
%49.41 1.048
%46.66 978
%50.59 1.073
%49.52 1.038
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%45.2 18.459
%42.56 17.624
%54.8 22.377
%52.43 21.709
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100
%43.19 11.921
%40.41 11.584
%56.81 15.681
%53.13 15.233
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%45.74 168.574
%42.71 163.790
%54.26 199.946
%49.67 190.482
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100
%27.25 29.945
%25.24 28.605
%72.75 79.955
%69.25 78.488
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.04 21.815
%54.12 21.324
%42.96 16.429
%39.7 15.643
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100
%52.68 25.649
%49.6 24.824
%47.32 23.035
%43.08 21.557
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100
%46.88 72.596
%43.72 70.578
%53.12 82.243
%48.12 77.692
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%31.03 100.757
%29.16 98.079
%68.97 223.977
%64.92 218.385
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100
%44.31 37.884
%40.94 36.425
%55.69 47.613
%50.3 44.760
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 6,235 | Katılım Oranı: %87.49
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.022,624 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.892,113 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.6232 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.4975 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,143 | Katılım Oranı: %87.3
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.832,680 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %23.561,173 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %20.471,019 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.945 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6432 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.630 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,551 | Katılım Oranı: %74.63
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.642,565 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.81,962 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.56167 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı