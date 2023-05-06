Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ADANA YUMURTALIK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
6.499 oy %54.33
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
5.462 oy %45.67
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

13.775

Katılım Oranı

%87.91

Kullanılan Oy

12.110

Geçerli Oy

11.961

Geçersiz Oy

149

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
6.351 oy %52.46
5.273 oy %43.56

ADANA YUMURTALIK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 50
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 11.961
%98.77
Geçersiz Oy 149
%1.23
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ADANA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%64.21 6.996
%61.43 6.679
%35.79 3.900
%33.18 3.607
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%47.37 44.646
%45.43 44.001
%52.63 49.595
%49.84 48.273
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100
%33.16 82.626
%31.37 80.467
%66.84 166.526
%62.92 161.389
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100
%68.89 7.322
%64.52 6.878
%31.11 3.306
%29 3.092
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
%67.54 11.732
%65.67 11.636
%32.46 5.638
%29.15 5.165
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100
%74.14 11.421
%70.98 11.072
%25.86 3.984
%23.12 3.606
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%37.92 5.634
%35.44 5.350
%62.08 9.223
%61.87 9.340
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100
%63.55 51.661
%60.04 50.487
%36.45 29.628
%32.48 27.313
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100
%62.01 8.095
%58.68 7.844
%37.99 4.959
%35.37 4.728
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%77.78 6.684
%74.49 6.448
%22.22 1.910
%19.96 1.728
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100
%59.81 74.916
%56.36 73.168
%40.19 50.340
%35.74 46.391
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%39.45 184.122
%37.97 182.437
%60.55 282.618
%57.78 277.619
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%64.4 6.998
%62.48 6.793
%35.6 3.868
%32.45 3.528
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100
%54.33 6.499
%52.46 6.351
%45.67 5.462
%43.56 5.273
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100
%50.53 111.651
%48.84 110.521
%49.47 109.317
%46.72 105.728
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,769 | Katılım Oranı: %89.99
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.466,351 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %43.565,273 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.48421 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.561 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,108 | Katılım Oranı: %86
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.425,316 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %32.363,553 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %17.231,892 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.31144 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3842 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.333 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,362 | Katılım Oranı: %78.75
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %59.656,176 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.944,032 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.41146 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı