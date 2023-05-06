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ANASAYFA ŞEHİRLER İSTANBUL YENİLİK PARTİSİ

1 BÖLGE - YENİLİK PARTİSİ

YP
KISALTMA :YP GENEL BAŞKAN :ÖZTÜRK YILMAZ
İSTANBUL TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ATAŞEHİR
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BEYKOZ
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ÇEKMEKÖY
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KADIKÖY
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KARTAL
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MALTEPE
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PENDİK
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SANCAKTEPE
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ŞİLE
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SULTANBEYLİ
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TUZLA
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ÜMRANİYE
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ÜSKÜDAR
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı