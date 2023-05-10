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ANASAYFA ŞEHİRLER UŞAK MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BANAZ
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 176,226 | Katılım Oranı: %91.07
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.4683,582 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %33.552,387 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.1815,910 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.562,437 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.091,710 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.21332 oy
%100
Seçmen Sayısı: 162,304 | Katılım Oranı: %84.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.6370,534 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.7659,985 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.623,505 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 87,707 oy 0
Millet İttifakı
%0 63,740 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%44.31 69,583 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.18 41,104 oy 0
İyi Parti
%12.72 19,974 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.54 18,124 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.13 4,917 oy 0
Saadet Partisi
%1.7 2,662 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 370 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.18 288 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı