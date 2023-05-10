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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

PERTEK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PERTEK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
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PERTEK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,813 | Katılım Oranı: %85.92
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %54.724,026 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %24.021,767 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %18.961,395 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.88138 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.2317 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1914 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,869 | Katılım Oranı: %65.42
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %47.812,717 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.031,820 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %20.171,146 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,763 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,088 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%47.15 3,469 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.49 1,949 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%15.37 1,131 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.59 632 oy 0
İyi Parti
%1.5 110 oy 0
Saadet Partisi
%0.39 29 oy 0
Vatan Partisi
%0.26 19 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.2 15 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.2 15 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı