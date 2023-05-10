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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GÜLŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÜLŞEHİR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,454 | Katılım Oranı: %87.93
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.379,785 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %16.322,269 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.31,711 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5272 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.342 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1927 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,881 | Katılım Oranı: %80.42
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.238,251 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.684,863 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.09144 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,306 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,537 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.01 7,414 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%20.68 2,892 oy 0
İyi Parti
%12.4 1,735 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.28 1,717 oy 0
Saadet Partisi
%0.61 85 oy 0
Vatan Partisi
%0.39 54 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.37 52 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 38 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı