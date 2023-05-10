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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HASKÖY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HASKÖY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BULANIK
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HASKÖY
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KORKUT
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MALAZGİRT
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MERKEZ
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VARTO
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HASKÖY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BULANIK
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HASKÖY
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 14,158 | Katılım Oranı: %93.13
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.3510,172 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %14.821,924 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.19414 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %2.89375 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7294 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.023 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,186 | Katılım Oranı: %93.7
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.79,455 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %25.93,416 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.4316 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,595 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,491 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%64.75 8,388 oy 0
İyi Parti
%16.92 2,192 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%13.92 1,803 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.6 207 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.52 197 oy 0
Saadet Partisi
%0.79 102 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.43 56 oy 0
Vatan Partisi
%0.08 10 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı