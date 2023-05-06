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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MUĞLA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 725,909 | Katılım Oranı: %88.59
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %52.6330,712 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.14202,037 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.8174,226 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.817,589 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.332,088 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.322,041 oy
%100
Seçmen Sayısı: 664,665 | Katılım Oranı: %78.25
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %63.61324,827 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.26164,759 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.1321,101 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 213,084 oy 0
Millet İttifakı
%0 371,272 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%41.58 261,387 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%27.46 172,610 oy 0
İyi Parti
%16.87 106,074 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.44 40,474 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.41 40,278 oy 0
Saadet Partisi
%0.61 3,811 oy 0
Vatan Partisi
%0.42 2,615 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 1,378 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı