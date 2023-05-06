GİRESUN - MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay