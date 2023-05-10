ÇAMOLUK SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
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BULANCAK
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YAĞLIDERE
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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