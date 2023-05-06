KAHRAMANMARAŞ - MİLLET PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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