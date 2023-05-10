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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇAĞLAYANCERİT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAĞLAYANCERİT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇAĞLAYANCERİT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,915 | Katılım Oranı: %86.22
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.448,302 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %18.932,517 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %15.762,095 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.96260 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6891 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2330 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,710 | Katılım Oranı: %74.94
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.67,293 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %30.523,735 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.881,209 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,294 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,009 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.84 6,912 oy 0
İyi Parti
%15.4 2,053 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%13.79 1,838 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.37 1,382 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.14 819 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.09 145 oy 0
Saadet Partisi
%0.89 118 oy 0
Vatan Partisi
%0.5 66 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı