1 BÖLGE - MEMLEKET PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
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|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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