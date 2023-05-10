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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KAĞIZMAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KAĞIZMAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 28,383 | Katılım Oranı: %80.66
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.7710,789 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %39.878,819 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %7.51,658 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.29728 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4191 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1635 oy
%100
Seçmen Sayısı: 28,219 | Katılım Oranı: %74.06
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %57.0111,770 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.86,566 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %11.192,311 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 11,009 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,712 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.53 9,609 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%41.77 9,221 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.34 1,400 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.94 870 oy 0
İyi Parti
%3.3 728 oy 0
Saadet Partisi
%0.52 114 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.31 68 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 64 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı