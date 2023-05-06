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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KARAMAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %0
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
İYİ PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 173,867 | Katılım Oranı: %90.2
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.26100,977 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %19.7630,114 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.9118,147 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.241,891 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.59902 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.24368 oy
%100
Seçmen Sayısı: 165,733 | Katılım Oranı: %83.81
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.2288,813 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.1343,093 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.652,212 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 105,201 oy 0
Millet İttifakı
%0 45,223 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.58 81,960 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.2 24,774 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.19 23,241 oy 0
İyi Parti
%11.77 18,003 oy 0
Saadet Partisi
%1.6 2,446 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.09 1,671 oy 0
Vatan Partisi
%0.34 521 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.23 356 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı