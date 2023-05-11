ÖZGEÇMİŞİ

1964 yılında Karaman'ın Damlapınar (Manyan) köyünde dünyaya geldi. İlk tahsilini Larende Mahallesi İbrahim Bey İlkokulunda tamamladı. Orta ve lise tahsilini Karaman İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Karaman'ın Şıhlar köyünde 32 ay imam hatiplik görevi yaptı. 1984 yılında Üniversite için Ankara'ya gitti. 1984 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazandı. 1988 yılında Devlet Arşivleri genel Müdürlüğünde görev yaptı. Sonrasında Başbakanlık Personel Prensipler Genel Müdürlüğünde, Mevzuatı Geliştirme Yayın Genel Müdürlüğü, Etik Kurulu, Yeniden Yapılanma Birimi, Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği yaptı.