2 BÖLGE - İYİ PARTİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay