YENİŞARBADEMLİ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
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ATABEY
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİBORLU
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MERKEZ
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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SENİRKENT
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SÜTÇÜLER
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ULUBORLU
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞARBADEMLİ
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKSU
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ATABEY
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EĞİRDİR
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GELENDOST
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GÖNEN
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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